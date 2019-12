Chiude il Reparto di Chirurgia del "Sarcone"

A partire da sabato 28 dicembre chiude il reparto di Chirurgia nell'ospedale. Una nota ufficiale firmata dallconferma che sarannoNel caso di emergenze-urgenze, i pazienti di Terlizzi e Corato dovranno essere trasferiti presso il pronto soccorso di Molfetta.«È una brutta notizia non solo per Terlizzi, ma per tutto il territorio del Nord Barese - commenta-. Alla decisione di chiudere definitivamente il pronto soccorso e l'ospedale di Terlizzi non corrisponde infatti un potenziamento delle altre strutture ospedaliere limitrofe.«Questa ennesima operazione di sottrazione da parte del presidente Emiliano - scrive il Sindaco di Terlizzi - finisce per indebolire ulteriormente la rete di assistenza ospedaliera in tutto il Nord Barese. Nell'ospedale Sarcone ci sono sale operatorie e altre attrezzature chirurgiche modernissime, costate centinaia di migliaia di euro... mi chiedo che senso abbia tutto questo. Dopoanche questa decisione va nella direzione esattamente contraria agli impegni che Emiliano aveva preso firmando lainsieme al dottor Felice Spaccavento».«In quel documento - evidenzia il primo cittadino terlizzese - si partiva da un dato di fatto estremamente grave: quasi 200 mila abitanti tra Molfetta, Terlizzi, Corato, Ruvo di Puglia, Giovinazzo e parte di Bitonto, non hanno - ad almeno mezz'ora di auto - servizi di emergenza e di diagnostica essenziali come la rianimazione, l'unità di terapia intensiva coronarica, la risonanza magnetica.A questo quadro, già di per sé gravissimo, ora si somma la scelta di concentrare le emergenze chirurgiche solo nel pronto soccorso di Molfetta», è la conclusione di Gemmato.