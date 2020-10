Spingono l'auto con un'altra e scappano: il furto in un VIDEO choc

Social Video 16 secondi Auto rubata in un parcheggio

Un clamoroso furto è stato ripreso alle ore 15.00 dagli smartphone di alcuni residenti nella zona di viale dei Giardini, a Terlizzi. Una banda di ladri ha asportato da un parcheggio condominiale una, ritrovata poiNel video che circola sue che ormai è diventato viale si odono le urla dei vari condomini, forse degli spari e si vede un'di colore nero che spinge il mezzo fuori dal parcheggio. Il modus operandi è quello consueto: dopo aver forzato la serratura dell'auto predestinata, e dopo aver eluso il sistema d'allarme, il mezzo viene rubato e spinto via, in modo metterlo in moto e fuggire col bottino. Per fortuna questa volta "l'impresa" dei ladri non è andata a buon fine.La tecnica non è affatto nuova, episodi analoghi sono già stati raccontati dalle pagine di cronaca: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in tutto il circondario. Un fenomeno sempre in fermento che vede coinvolte organizzazioni criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le auto e infine unain grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti.Il furto di Terlizzi è avvenuto sotto gli occhi dei residenti della zona, che hanno filmato la scena e chiamato il: i ladri sono riusciti a rubare la, ma non hanno portato a segno il colpo. Il suv, infatti, è stato ritrovato dai. Era stato già nascosto in campagna,