Incendio in un'azienda florovivaistica di Terlizzi, nube nera copre la città (FOTO e VIDEO)

5 foto Incendio in un'azienda florovivaistica di Terlizzi

1 minuto Incendio in una serra Carico il lettore video...

Fiamme alte ed una densa coltre di fumo nero visibile anche a notevole distanza, persino dai comuni vicini. Un vasto incendio ha interessato la contrada rurale Pozzo Schettino, colpendo l'area di pertinenza dei vivai, centro florovivaistico che si estende su una superficie di circa 40.000 metri quadrati.Il fumo nero e l'odore acre, e le fiamme scorte all'interno di una serra, avevano fatto pensare al peggio, ma il pronto intervento di due squadre deihanno consentito di domare l'incendio e di circoscrivere i danni. Secondo i primi accertamenti, il rogo sarebbe partito, per cause ancora in corso d'accertamento, da alcuni. La fiammata ha attecchito con facilità e si è propagata anche ad alcune serre nelle immediate vicinanze.Sul posto, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona, i, i quali hanno lavorato incessantemente per cercare di contenere i danni arrecati dal rogo. L'episodio si è verificato alle ore 13.00 e dalla combustione ha avuto origine una fitta coltre di fumo nero visibile anche a notevole distanza: dopo tre ore di lavoro le due squadre sono riuscite a vincere la forza delle fiamme e ad avviare la bonifica della zona.Colpiti e danneggiate alcune serre e soprattutto materiale e attrezzature presenti nel vivaio. Nessuna conseguenza per le persone. Oltre al personale del, sul luogo sono anche intervenuti iche hanno ispezionato l'intera superficie alla ricerca di elementi utili all'attività investigativa.