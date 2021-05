Frontale sulla Terlizzi-Giovinazzo: esplodono gli airbag, ma nessun ferito

Pauroso incidente stradale stamane lungo lache unisce Terlizzi e Giovinazzo: esplodono gli airbag, ma nessun ferito. Sul posto la: l'impatto tra due auto è stato fortissimo, ma fortunatamente i conducenti delle due vetture, miracolosamente, sono rimasti illesi, seppur sotto shock.Il frontale è avvenuto intorno alle ore 09.00 alle porte della città di Terlizzi, dove unaè ​entrata in collisione violentemente, per motivi ancora al vaglio, con un'che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto, in brevissimo tempo, sono accorsi gli agenti di, che dovranno accertare le responsabilità del caso. In entrambe le auto sono esplosi gli airbag, ma i due conducenti non sono rimasti feriti. Entrambi ne sono usciti indenni.Tanto spavento da parte dei due conducenti e un po' di rallentamenti al traffico, da e per Terlizzi. Presenti, per gli accertamenti di rito, gli uomini delche hanno subito svolto i rilievi e stanno cercando di chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto appreso finora a provocare l'incidente sarebbe stata l'invasione di corsia da parte di una delle due autovetture, poi scontratasi frontalmente con l'altra. Ora spetterà agli agenti far luce su quanto accaduto.Sul posto, inoltre, è giunto il personale della ditta, che offre il servizio di ripristino stradale post incidente, per smaltire con sicurezza e rispetto dell'ambiente i pezzi delle due auto incidentate. Le indagini per stabilire le cause e le eventuali responsabilità sono della