Domani la giornata della prevenzione glico-lipidica presso i Laboratori Pennetti

Social Video 2 minuti Giornata di prevenzione da Pennetti

La prevenzione è l'unica arma che si ha per contrastare ogni tipo di malattia e, nel caso di specie, per monitorare il metabolismo. Proprio per questo il Laboratorio di analisi cliniche Pennetti apre le sue porte, domani 19 febbraio, per la giornata della prevenzione glico-lipidica.Presso tutti i centri Pennetti Lab (nelle due sedi di Barletta, in via Antonio Meucci n.22/30 e in via Giuseppe de Nittis n.4 e in quella di Terlizzi, in piazza Europa n. 16/18) sarà possibile effettuare, al modico costo di 11 euro, esami del colesterolo totale, colesterolo HDL, colesterolo LDL, trigliceridi, esami di glicemia e di assetto lipidico per valutarne le alterazioni.«Le variazioni del metabolismo – spiega il direttore sanitario di Pennetti Lab, Pierpaolo Pennetti – non si manifestano sempre con un aumento di peso, ma molto spesso sono silenti e solo un controllo di laboratorio può svelare la presenza di una glicemia o di un assetto lipidico alterati».Un'occasione per monitorare il proprio stato di salute, affidandosi alla competenza e alla professionalità dei Laboratori di analisi Pennetti: «Eseguiamo controlli periodici – ha aggiunto il direttore sanitario – con strutture esterne che verificano ciclicamente l'accuratezza e la precisione dei nostri test di laboratorio».